أرامكو تستحوذ على 50% من مصفاة محلية بـ630 مليون دولار

استحوذت شركة أرامكو على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50%، في مشروع مصفاة SASREF المشترك في مدينة الجبيل الصناعية.

وبلغت قيمة استثمار #أرامكو السعودية في #مصفاة_ساسرف 630 مليون دولار.

وستحصل أرامكو على الملكية الكاملة للمشروع، وستقوم بدمجه في محفظة أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في وقت لاحق من العام الحالي.

وتتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصفاة 300 ألف برميل يومياً، ومن المنتجات الرئيسة المصنّعة فيها غاز البترول المسال، والنفتا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.

ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية الهادفة إلى تطوير ورفع سعة مصافيها ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.