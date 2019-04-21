موبايلي: تم استيعاب أثر تطبيق الآلية الجديدة للرسوم الحكومية

قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة #موبايلي السعودية، قيس بن حميدة، إن تحول الشركة للربيحية في الربع الأول من 2019، يعود لنمو الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 13%، مدفوعة بالنهج المنضبط للشركة في إدارة التكاليف، ما مكن من تحقيق أرباح.

وحققت شركة اتحاد اتصالات #موبايلي أرباحاً بـ67.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بخسائر 93.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن توقعات المحللين لأرباح #شركة_موبايلي في الربع الأول كانت تدور حول تكبد خسائر تقدر بنحو 90 مليون ريال.

بن حميدة قال إن الإيرادات نمت للربع السادس على التوالي، كما نمت قاعدة العملاء وإيرادات البيع بالجملة، ونجحت وحدة الأعمال في تنفيذ عدد من العقود الحكومية الهامة.

ولفت بن حميدة إلى تمكن موبايلي في الربع الأول من استيعاب أثر تطبيق الآلية الجديدة للرسوم الحكومية التي كانت موضوعا أساسيا في الربع الرابع، وكانت هناك خلافات في طريقة احتسابها.

"فيما يخص أثر الآلية الجديدة لتطبيق الرسوم الحكومية والتي قدرت في سبتمبر بين 450 و600 مليون ريال في السنة، وخلال الربع الأول تمكنا من استيعاب التأثير السلبي الناتج للآلية الجديدة بسبب نمو الإيرادات وهامش الربح".

وفيما يخص العودة بتوزيع الأرباح قال بن حميدة "نعمل بشكل متواصل لخلق قيمة مضافة للمساهمين، وندرس بشكل دوري استخدام التدفقات المالية، ونوازن بين الشركة وعملائها على المدى الطويل وتسديد الالتزامات، إلا أن قرار توزيع الأرباح يبقى من اختصاصات الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الإدارة".