2.7 مليار دولار حجم سوق العطور في الخليج

تتسارع قيمة #سوق_العطور عالميا لتصل إلى حوالي 53 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 72 مليار دولار بحلول عام 2024.

ومع تزايد الطلب يطلق العديد من المشاهير عطورهم وخلطاتهم الخاصة كما قامت بعض العلامات التجارية المتخصصة بالأزياء مثل Louis Vuitton بإطلاق أول عطر لها الأسبوع الماضي.

إقليميا يبلغ حجم سوق العطور في الخليج بحسب يورومونيتور انترناشيونال 2.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3%، سنوياً، وتتصدر السعودية والإمارات الطلب في المنطقة.

المحلل الأول في "يورو مونيتور إنترناشيونال" آمنة عباس قالت "نرى السعودية تتمتع بأعلى حصة من سوق العطور في الخليج بنحو 60% تليها الإمارات بـ 22%، الكويت ثم عمان، يعد إنفاق الفرد على العطور في الخليج، من أعلى المعدلات عالمياً، فقد بلغ 67 دولاراً، هذا يشمل العطور الراقية والعطور الأخرى".

وحولت العلامات العالمية المعروفة هذا المنتج إلى بند من بنود الأزياء، عطر لليل وعطر للنهار، عطر صيفي وعطر شتوي، ما دفع المنافسة لحدها الأقصى.

ومع ارتفاع الطلب على الروائح التراثية في المنطقة، قامت العديد من الماركات العالمية بابتكار عطور ممزرجة بالعود والصندل والمسك.

كما أكدت آمنة عباس أن المستهلكين في المنطقة يحبون دمج العطور، والتعطر بأكثر من نوع، مثل عطور الفواكه والزهور وبالتأكيد العطور التقليدية التي مازالت تحظى بشعبية عالية وتنافس الماركات العالمية".

إنفاق الفرد على العطور في المنطقة يعد واحداً من أعلى المعدلات في العالم؛ إذ يتعطر الرجال والنساء على حد سواء أكثر من مرة في اليوم الواحد، وبشكل عام فإن أسواق الولايات المتحدة وروسيا والخليج هي الأعلى انفاقاً على العطور في العالم.

مدير المبيعات في VERTUS هاكان كونكالي قال إن العديد من الأشخاص في الخليج يفضلون العطور الخالية من الكحول، مما يدفعنا لتصنيع منتجات الزيت العطري بشكل خاص، وتباع هذه الزجاجة بنحو 2500 دولار في أرقى المحلات التجارية بنحو 28 دولة حول العالم، بينها أميركا وروسيا وبعض الدول في أوروبا.

يذكر أن أول عطر تم إطلاقه بشكل تجاري ، كان Chanel No 5 عام 1922، وفي الأربعينيات كان يحقق مبيعات سنوية بـ 9 ملايين دولار، أي ما يعادل 240 مليون دولار في وقتنا الحالي، ومازال يتمتع بشعبية عالية حتى بعد مرور نحو 100 سنة على إطلاقه.