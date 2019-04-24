السعودية.. تأسيس صناديق رأسمال جريء بـ 1.5 مليار ريال

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية #منشآت صالح الرشيد، أن الهيئة وقعت اتفاقيات لتأسيس صناديق #رأسمال_جريء بحجم 1.5 مليار ريال.

وقال الرشيد في مقابلة مع "العربية" خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى من مؤتمر #القطاع_المالي في الرياض اليوم الأربعاء، إن "مستهدفات التمويل ستشمل الإقراض والاستثمار الرأسمالي".

وأوضح أن المبادرات المستهدفة من صناديق رأس المال الجريء تشمل "برنامج يمنح قروضا وحلولا تمويلية من نوعين لدعم المنشآت، وجزء منها إقراض وجزء آخر على شكل مبادرات رأسمالية ونعمل على الجانبين، لأن السوق والقطاع يتطور بصورة كبيرة، ونحرص على مواكبة ذلك".