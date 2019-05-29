أول سيارة "بورشه" تعرض بمزاد Sotheby في أغسطس

تم تصنيع ثلاث سيارات "بورشه" من طراز 64 فقط، حصلت القوات النازية على اثنتين منها تحطمت في حوادث متفرقة، وسُمح لعائلة بورشه بالحفاظ على السيارة الأخيرة، وكان يقودها كل من فرديناند وابنه فيري بورشه اللذين قاما لاحقًا بتصميم بورشه 356، وقام الابن فيري بوضع اسم العائلة "بورشه" على مقدمة السيارة.

في عام 1947، تم ترميم هذه السيارة من قبل شركة تورينو الإيطالية لتصميم وتصنيع السيارات المعروفة اليوم باسم Pinin farina.

ويقدر الخبراء من Hagerty وهي شركة تؤمن السيارات النادرة، ثمنها بما بين 20 و25 مليون دولار. ما يجعلها أغلى سيارة بورشه سيتم عرضها في مزاد Sotheby في أغسطس القادم.