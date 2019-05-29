صعود الجنيه المصري.. خطوة تصحيحية تأخرت

قال محمد لطفي، العضو المنتدب في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري طبيعي بالنظر إلى عدة عوامل اقتصادية إيجابية، كتقلص الواردات والانتعاش الجزئي للصادرات وتوقف صادرات الغاز، إلى جانب انتعاش السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع احتياطي المركزي المصري.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن ظروفاً خاصة بالسوق المصرية أدت إلى هبوط الجنيه في السابق، مما يستوجب حركة تصحيحية.

وقال: "بسرد الأحداث منذ تعويم الجنيه ما يحدث أمر منطقي.. وهبوط الدولار تأخر".