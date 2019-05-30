هل بدأت الأسواق تحتسب حرباً تجارية طويلة الأمد؟

أشارت مراسلة "العربية" في لندن، كارينا كامل، إلى أن المستثمرين ومديري الصناديق، يحتسبون حدوث حرب تجارية مطولة، حيث يتم الاستعداد لها من خلال إجراء تعديلات في محافظهم الاستثمارية.

وأضافت أن الأسواق ما زالت تشهد عزوفاً عن المخاطر مقابل إقبال على الملاذات الآمنة.

ولفتت إلى أن قمة العشرين قد تشكل نقطة تحول أو انفراجة في الحرب التجارية، لكن اللهجة الصينية التي تغيرت بعد رفع الرسوم لا توحي بذلك، حيث بدأت بكين باستخدام مصطلحات قوية كـ"الإرهاب الاقتصادي" والتهديد باستخدام أسلحة تجارية كالمعادن النادرة، والتلويح بالتخلص من حيازتها من السندات الأميركية للضغط على الجانب الأميركي.