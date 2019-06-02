اتجاهات النفط بعد التراجعات القوية في مايو .. ما هي؟ آخر تحديث: الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 02 يونيو 2019 KSA 15:38 - GMT 12:38 تارخ النشر: الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 02 يونيو 2019 KSA 15:33 - GMT 12:33 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اتجاهات النفط بعد التراجعات القوية في مايو .. ما هي؟ PDF اطبع حجم الخط مقابملة مع الخبير النفطي محمد الشطي للحديث عن أسواق النفط مع التراجعات القوية التي تكبدتها أسواق النفط في شهر مايو.