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اتجاهات النفط بعد التراجعات القوية في مايو .. ما هي؟

المصدر: العربية.نت
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مقابملة مع الخبير النفطي محمد الشطي للحديث عن أسواق النفط مع التراجعات القوية التي تكبدتها أسواق النفط في شهر مايو.

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