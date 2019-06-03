شركة نفط البصرة تختار هيونداي لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر

قال إحسان عبد الجبار مدير شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة، إن العراق اختار شركة هيونداي للهندسة والبناء لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، وهو مشروع مهم لزيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط.

وقال عبد الجبار للصحافيين في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن منح الصفقة لشركة هيونداي ما زال يتطلب موافقة نهائية من وزارة النفط.

وأضاف أنه يجب انتهاء العمل بالمشروع خلال أربع سنوات، وأن ينتج في البداية خمسة ملايين برميل مياه يوميا على أن تصل طاقته الإنتاجية في نهاية الأمر إلى 7.5 مليون برميل يوميا من المياه.

ويحتاج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، إلى حقن المياه في آباره وإلا خاطر بفقدان الضغط ومواجهة معدلات تراجع كبيرة ولا سيما في حقوله النفطية القديمة. ويعد استخدام مياه البحر المعالجة أحد أفضل البدائل، لأن المياه العذبة من الموارد النادرة في العراق.