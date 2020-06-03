توقعات بصعود النفط لـ 50 دولاراً نهاية العام الحالي

توقع الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية" أن يواصل النفط صعوده إلى مستويات 50 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف أن تخفيضات الإنتاج وصلت إلى مليوني برميل بأميركا، يضاف إليها خفض مليون برميل من إنتاج كندا، والأسعار متوقع لها أن تستمر في الصعود حتى إلى ما بعد اتفاق أوبك+.

وأوضح أن خفض الإنتاج وانخفاض أسعار الدولار مع الأحداث التي تحصل في الولايات المتحدة، تعزز صعود النفط.

كما توقع أن يتوازن الطلب مع العرض عند مستويات تتراوح بين 80-85 مليون برميل يوميا لكلا الجانبين بحلول نهاية يوليو 2020 مع فتح الاقتصادات، وفي حال تحقق ذلك سوف تنخفض المخزونات ونبدأ رحلة الصعود صوب 50 دولاراً للبرميل.