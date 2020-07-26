هل تساعد مبادرة تحفيز الاستهلاك في دعم الاقتصاد المصري؟

قال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك ستساهم في دعم الاقتصاد.

وأعلن محمد معيط، وزير المالية عن إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج الوطني، مشيرًا إلى أن نسب الخصومات على السلع ضمن المبادرة ستصل إلى 20%.

وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

ولفت وزير المالية أن المبادرة تسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.

ويرى توفيق أنه من الأفضل أن تكون هناك مبادرة لإعطاء الأموال مباشرة إلى المتضررين من تداعيات كوفيد 19.

