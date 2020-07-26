عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق العربية 1230

هل تساعد مبادرة تحفيز الاستهلاك في دعم الاقتصاد المصري؟

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

قال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك ستساهم في دعم الاقتصاد.

وأعلن محمد معيط، وزير المالية عن إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج الوطني، مشيرًا إلى أن نسب الخصومات على السلع ضمن المبادرة ستصل إلى 20%.

وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

ولفت وزير المالية أن المبادرة تسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.

ويرى توفيق أنه من الأفضل أن تكون هناك مبادرة لإعطاء الأموال مباشرة إلى المتضررين من تداعيات كوفيد 19.

كلمات دالّة

#مبادرة, #فيروس, #مصر, #كورونا, #تحفيز_الاستهلاك

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر