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مصر.. صفر إصابات كورونا بالفنادق التي أعيد تشغيلها

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال عضو غرفة المنشآت الفندقية هشام الشاعر، إن نسب الإشغال الفندقية في محافظة مرسى مطروح شمال غربي مصر تصل إلى 90%، فيما تنخفض هذه النسب إلى 50 أو 40%، في مدن ساحلية أخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف الشاعر في مقابلة مع قناة العربية عبر الهاتف أنه من المفترض أن يفتح الطيران الدولي في شهر سبتمبر المقبل، ونتمنى أن ترتفع نسب الإشغال الفندقي إلى 90%.

وقال "55% من عدد الفنادق في مصر تم إعادة تشغيلها، وهم يمثلون 660 منشأة سياحية، ومعظم المستثمرين لا يبحثون الآن عن الناحية الاقتصادية، ولكن يريدون العودة لمستويات تشغيل مقبولة".

وأكد الشاعر أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في الفنادق والمنشآت التي أعادت التشغيل.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #سياحة مصر, #كورونا, #فنادق مصر
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