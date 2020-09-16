لماذا يتوقع محللون زيادة حدة مبيعات الأجانب في بورصة مصر خلال سبتمبر؟

وسط غياب لتعاملات المؤسسات في البورصة المصرية يسيطر الأفراد على تعاملات السوق، ما يرفع من التذبذب وسرعة التصحيح.

ويقوم الأجانب بالبيع فى السوق المصرية منذ بداية ازمة كورونا، ويتوقع البعض زيادة حدة المبيعات خلال الشهر الحالي.

وتستمر حركة الاتجاه العرضي على البورصة المصرية منذ أسابيع، وبالتالي فهي تحتاج إلى حوافز لخروج البورصة من هذا النطاق الضيق الذى تتحرك فيه وسط تراجع فى مستويات السيولة.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 24 سبتمبر الحالي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

مقابلة مع رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، للحديث عن أداء البورصة المصرية وتحركاتها العرضية المستمرة منذ أسابيع.