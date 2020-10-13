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فورة بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية

المصدر: دبي - العربية.نت
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قالت رانيا يعقوب رئيس ثري واي لتداول الأوراق المالية إن السوق المصرية تأثر بصورة كبيرة بأزمة كورونا وتداعياتها، لكنه تأثر إيجابيا أيضا بالصعود الذي شهدته الأسواق المالية العالمية منذ مارس.

وأضافت في حديثها مع العربية أن البورصة المصرية ومؤشراتها شهدت ارتدادا وصعدت بفضل السيولة من الصناديق والمبادرات الحكومية.

وأوضحت أن ما حدث في السوق خلال تلك الفترة غريب بعض الشيء على السوق، إذ دائما ما كان يشكو المستثمرون من أن المؤشر الرئيسي يصعد وأغلب أسهم السوق لا ترتفع، وما حدث منذ مارس إلى الآن هو صعود المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 25%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70".

كلمات دالّة

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