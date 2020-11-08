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مؤسسة النفط الليبية تحذر: الإنتاج قد يتوقف تماما بعد بلوغه مليون برميل

اقتصاد ليبيا

مؤسسة النفط الليبية تحذر: الإنتاج قد يتوقف تماما بعد بلوغه مليون برميل

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دبي - العربية.نت

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أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" الحكومية في ليبيا، السبت، تخطي إنتاج البلاد النفطي حاجز المليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تمكنت من "رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط يوميا".

وأكدت أنها "تواجه صعوبات مالية جمّة وشحا كبيرا في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية".

وأشارات إلى أنها "ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج"، دون أن تكشف هذه الجهات.

وظلت أبرز المنشآت النفطية مغلقة منذ يناير الماضي/كانون الثاني حينما كان الإنتاج يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، لينخفض إلى حدود 100 ألف برميل يوميا ما تسبب في خسائر مالية مباشرة تخطت 10 مليارات دولار.

وتواصل الإغلاق ثمانية أشهر متواصلة قبل إعلان المشير خليفة حفتر الرجل النافذ في شرق البلاد إعادة إنتاج وتصدير النفط منتصف الشهر سبتمبر/أيلول الماضي وفق "شروط" تضمن "التوزيع العادل" لعوائده.

وظلت أهم المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر مغلقة احتجاجا على ما وصفه باستغلال حكومة طرابلس عوائد النفط لجلب "الإرهابيين والمرتزقة".

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً.

وأعلنت الأمم المتحدة قبل أسبوعين توقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

ويأتي ذلك فيما يستعد الأفرقاء الليبيون لبدء عقد جلسات ملتقى الحوار السياسي في تونس في 9 نوفمبر الجاري/تشرين الثاني.

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