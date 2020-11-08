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"كامكو" للعربية: استقطبنا 148 مليون دولار استثمارات جديدة للعملاء

بورصة الكويت

"كامكو" للعربية: استقطبنا 148 مليون دولار استثمارات جديدة للعملاء

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دبي - العربية.نت

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قال فيصل صرخوه الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تأثرت منذ بداية العام بتداعيات تفشي فيروس كورونا، حيث انخفضت خلال الفترة الأصول المدارة من بداية العام 7%.

وأضاف أن قيمة الأصول المدارة بلغت 12.6 مليار دولار، فيما استقطبت الشركة 148 مليون دولار استثمارات جديدة للعملاء.

وقال "إيراداتنا تأتي من الرسوم والعمولات بشكل أساسي، ويوجد تباطؤ في الأعمال خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات كورونا".

وأوضح صرخوه أن الأداء كان ممتازا في أول شهرين من 2020، وبعد كورونا شهدت الأسواق والاقتصادات في المنطقة هبوطا حادا وهذا أثر على الكويت، وتأثرت الشركة عبر خسائر غير محققة في صناديقنا واستثماراتنا.

وسجلت شركة كامكو للاستثمار أرباحا فصلية بقيمة 2.5 مليون دينار مقارنة مع خسائر بقيمة 180 ألف دينار عن نفس الفترة.

وبهذه النتائج تكون كامكو قد قلصت خسائرها في التسعة أشهر الماضية إلى 1.35 مليون دينار.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه الإيرادات الفصلية بنسبة 35%، لتصل إلى 6.7 مليون دينار.

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