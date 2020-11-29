قال حمد الوشمي، رئيس إدارة الالتزام ومكافحة الجرائم المالية في HSBC السعودية، إن إعلان الهيئة بشأن المخالفات لم يحدد أي مصادر لهذه المخالفات لكن ينطوي على القنوات التي يستخدمها بعض المستثمرين لبث شائعات وتوجيه مستثمرين.

وأضاف في حديثه للعربية أن المعني بصورة رئيسية هم الأفراد والمؤسسات، لكن يبدو أن المخالفات قد تنطبق أكثر على الأفراد، والمؤسسات غير المصرحة للعمل في المملكة.

وقالت هيئة السوق المالية في السعودية إنها رصدت عددا من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات.