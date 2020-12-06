قال مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن البورصة المصرية كانت متماشية مع ارتفاعات الأسواق العالمية، إذ حقق مؤشرها EGX70 ارتفاعا قياسيا، فيما ظل المؤشر الرئيسي EGX30 يتحرك في نطاق عرضي.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن اللقاح وانتهاء توترات الانتخابات الأميركية، والتفاؤل بحل الأزمة الخليجية دفعت المستثمرين للتفاؤل بالأسواق المالية.

وأشار إلى أن الأفراد في السوق المصرية دعموا صعود أسهم إي جي إكس 70، موضحا أن بعض الأسهم صعدت بفعل المضاربات.

وأشار إلى أن سهم البنك التجاري الدولي الذي يستحوذ على 34% من الوزن النسبي للمؤشر، ساهم أيضا في الحركة العرضية لـ EGX30، بعد إعلانه عن تأجيل الإفصاح عن قوائمه المالية للربع الثالث.