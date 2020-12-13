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هل تبيع فيسبوك "واتس آب" و"إنستغرام"؟

فيسبوك

هل تبيع فيسبوك "واتس آب" و"إنستغرام"؟

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دبي - العربية.نت

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قال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، إن المستخدم سيبقى مستفيدا في حال ما قامت شركة فيسبوك ببيع إنستغرام وواتس أب أو لم تقم بذلك، بعد الدعواي القضائية المرفوعة ضد الشركة والتي تتهمها بأنها أصبحت على هذا النحو الضخم من خلال ممارسات غير قانونية.

وجاءت هذه الدعاوي بناء على تحقيق استمرت لسنوات من قبل قسم إنفاذ التكنولوجيا التابع للجنة التجارة الفيدرالية.

وأضاف أن عملية التقاضي ستأخذ أكثر من عام مثلما كان الحال مع شركة مايكروسوفت التي استمرت دعوى تقسيمها لأكثر من 3 سنوات وشهد سهم الشركة خلالها تذبذبا.

ورغم أن المسببات الرئيسية لتلك الدعاوى تندرج تحت حماية المنافسة، إلا أن هناك عاملا آخر وهو الضرائب، "فشركات بمثل هذا الحجم بها أصول غير ملموسة تستطيع من خلالها التهرب من الضرائب بينما لو تم تقسييمها فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة"، وفقا للبناو.

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