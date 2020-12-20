قال مدير شريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن داماك استفادت من عدة أخبار خلال الفترة الماضية.

وأوضح في حديثه مع "العربية" أن أول تلك الأخبار هو توقف إعمار عن طرح مشاريع جديدة، وهو ما يعطي فرصة لشركة داماك لتنشيط مشاريعها القائمة والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، مشيرا إلى أن الزخم بدأ على أسهم الشركة منذ ذلك الوقت.

وأشار إلى أن السهم استفاد أيضا من الإعلان عن صفقة الاستحواذ المحتملة اليوم، بجانب الإعلان في وقت سابق عن وجود نسبة ضئيلة للتداول الحر وهو ما يدعم السهم أيضا.

وتصدر سهم الشركة قائمة الأسهم الأكثر نشاطا والأكثر ارتفاعا من حيث القيمة في سوق دبي اليوم. وحقق سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 4.57% ليصل إلى 1.6 درهم. واستحوذت أسهم الشركة على 26% من إجمالي قيم التداولات.