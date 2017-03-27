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تراجع سيولة الأسهم المصرية يواصل الضغط على المؤشرات

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مقابلة مع عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية للحديث حول أداء سوق الأسهم المصرية

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