تراجع سيولة الأسهم المصرية يواصل الضغط على المؤشرات آخر تحديث: الاثنين 28 جمادي الثاني 1438 هـ - 27 مارس 2017 KSA 19:10 - GMT 16:10 تارخ النشر: الاثنين 28 جمادي الثاني 1438 هـ - 27 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تراجع سيولة الأسهم المصرية يواصل الضغط على المؤشرات PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية للحديث حول أداء سوق الأسهم المصرية إقرأ أيضاً وزير سابق يكشف أسرار رفض اليونان لخطة الإنقاذ الأوروبي 15:59 GMT إقرأ أيضاً نظرة على "أمازون.كوم" عملاق التجارة الإلكترونية 16:18 GMT