نظرة على "أمازون.كوم" عملاق التجارة الإلكترونية آخر تحديث: الثلاثاء 29 جمادي الثاني 1438 هـ - 28 مارس 2017 KSA 19:18 - GMT 16:18 تارخ النشر: الثلاثاء 29 جمادي الثاني 1438 هـ - 28 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نظرة على "أمازون.كوم" عملاق التجارة الإلكترونية PDF اطبع إقرأ أيضاً تراجع سيولة الأسهم المصرية يواصل الضغط على المؤشرات 16:10 GMT إقرأ أيضاً كيف تحمي نفسك من خطر القرصنة الإلكترونية؟ 10:20 GMT