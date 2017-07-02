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المستثمرون بالأسهم الإماراتية يترقبون نتائج الربع الثاني

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مقابلة مع وليد الخطيب مدير شريك لشركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات للحديث حول أداء الأسهم في الإمارات.

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