المستثمرون بالأسهم الإماراتية يترقبون نتائج الربع الثاني آخر تحديث: الأحد 7 شوال 1438 هـ - 02 يوليو 2017 KSA 15:45 - GMT 12:45 تارخ النشر: الأحد 7 شوال 1438 هـ - 02 يوليو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المستثمرون بالأسهم الإماراتية يترقبون نتائج الربع الثاني PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع وليد الخطيب مدير شريك لشركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات للحديث حول أداء الأسهم في الإمارات. إقرأ أيضاً كيف تحمي نفسك من خطر القرصنة الإلكترونية؟ 10:20 GMT إقرأ أيضاً قرارات الحكومة تقود توجهات المستثمرين بالأسهم المصرية 12:50 GMT