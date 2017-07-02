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قرارات الحكومة تقود توجهات المستثمرين بالأسهم المصرية

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مقابلة مع إسلام عبد العاطي المحلل المالي لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية للحديث حول أداء الأسهم المصرية.

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