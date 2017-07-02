قرارات الحكومة تقود توجهات المستثمرين بالأسهم المصرية آخر تحديث: الأحد 7 شوال 1438 هـ - 02 يوليو 2017 KSA 15:50 - GMT 12:50 تارخ النشر: الأحد 7 شوال 1438 هـ - 02 يوليو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قرارات الحكومة تقود توجهات المستثمرين بالأسهم المصرية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع إسلام عبد العاطي المحلل المالي لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية للحديث حول أداء الأسهم المصرية. إقرأ أيضاً المستثمرون بالأسهم الإماراتية يترقبون نتائج الربع الثاني 12:45 GMT إقرأ أيضاً كيف تفاعل السوق الكويتي مع قرار "فوتسي" بالترقية؟ 12:06 GMT