خسائر قوية لسهم هيرميس بعد خروجه من MSCI مصر آخر تحديث: الثلاثاء 27 جمادي الأول 1439 هـ - 13 فبراير 2018 KSA 13:59 - GMT 10:59 تارخ النشر: الثلاثاء 27 جمادي الأول 1439 هـ - 13 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خسائر قوية لسهم هيرميس بعد خروجه من MSCI مصر PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد لطفي للحديث عن البورصة المصرية إقرأ أيضاً الأسهم المصرية تتفاعل مع أجواء إيجابية بأسواق عالمية 11:28 GMT إقرأ أيضاً الفلبينيون بين الأقل تحويلا للأموال للخارج على مستوى الخليج 11:42 GMT