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خسائر قوية لسهم هيرميس بعد خروجه من MSCI مصر

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مقابلة مع العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد لطفي للحديث عن البورصة المصرية

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