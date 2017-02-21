تصنيع تبيع أصولا بـ6.3 مليار ريال وأسهم في "ترونوكس"

أعلنت شركة التصنيع الوطنية "تصنيع"، عن قيام وحدة تابعة لها بإبرام اتفاقية مشروطة مع شركة ترونوكس ليمتد أي. سي. المدرجة في السوق المالية بولاية نيويورك "شركة ترونوكس" لبيع ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها والخاصة بشركة كريستل لصالح شركة ترونوكس.



وبلغت قيمة الصفقة 6.274 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 1.673 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى إصدار 37.580 مليون سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة من خلال زيادة رأسمالها.