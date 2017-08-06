هل تنجح مصر بخفض عجز الموازنة لـ3.5%؟

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد السابق الدكتور فخري الفِقي في مقابلة مع قناة "العربية" إن الحدود الآمنة لأي دولة من العجز من الناتج المحلي الإجمالي هي 3%، وفي مصر وصل إلى العجز إلى 10.5%، كنسبة من الناتج المحلي، وحتى 2021، و2022، تستهدف مصر خفض العجز من 10.5%، إلى 3.5%.

ويعتقد الفقي أن الوصول بهذا العجز إلى 3.5%، ممكن ولكن الحكومة المصرية عليها بذل الجهد للمزيد من الإصلاح الاقتصادي عبر ترشيد الدعم، واستهداف الشرائح المستحقة للدعم.

وكان وزير المالية المصري قد عن استهداف وصول عجز الموازنة عام 2022 ما بين 3 إلى 3.5%.