هل تعزز "كريم" موقعها بالشراكة مع Didi الصينية؟

في مقابلة مع "العربية" اعتبر يوسف حميد الدين، الخبير المتخصص في مجال الاستثمار بالشركات الريادية، أن الشراكة التي تم الإعلان عنها بين شركتي "كريم" وDidi، تخدم الأخيرة أكثر لعدم وضوح حجم هذا الاستثمار الجديد وطبيعته.

وقد أعلنت شركة Didi الصينية للنقل استثمارها في شركة "كريم" بهدف تطوير خدماتها وتحسين موقعها في السوق. وتشمل الشراكة الجديدة بين الطرفين، تبادل المعلومات عن تكنولوجيا النقل وتطوير المنتجات والعمليات.

وأضاف حميد الدين: "ربما هي مقدمة لخلق تعارف بين الشركتين يؤدي إلى استثمار لاحق، أو أنه استثمار قد تم بالفعل لكن على أساس شروط مرتبطة بتفاهمات تليها عملية إفصاح"، مشيراً إلى ضرورة معرفة تفاصيل الصفقة للحكم على مدى استفادة "كريم" منها في تعزيز موقعها داخل الأسواق التي تستهدفها.

يشار إلى أن "كريم" تقدم خدماتها لـ 12 مليون عميل في 13 دولة في الشرق الأوسط، ومنافستها الرئيسية في المنطقة شركة Uber، أما Didi فلديها 400 مليون مستخدم، وقد استحوذت على Uber في الصين في أغسطس 2016.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية تمتلك 10% من "كريم"، فيما تمتلك مجموعة "الطيار" أكثر من 20%.