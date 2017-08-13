لائحة تنفيذية لتيسير منح التراخيص الصناعية في مصر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب، وصدر بخصوصه قرار جمهوري في مايو الماضي.

وتهدف اللائحة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل الذي يعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه اللائحة، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق، كما سيتم تحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي كما هو معمول به حالياً إلى نظام آلي، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة، في حين لا توجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد، في حين يقتصر النظام الحالي على الهيئة فقط.