القيمة السوقية لـ Bitcoin تقفز إلى 73.5 مليار دولار

ارتفعت القيمة السوقية لما هو متداول من عملة البتكوين عند أعلى سعر وصلت له العملة، إلى 73.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق القيمة السوقية لشركات عملاقة مثل ADOBE وNETFLIX.

وقد سجلت البتكوين سعراً قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء قرب 4500 دولار، قبل أن تعود وتخسر 10% تقريباً، لتكسر حاجز 4 آلاف دولار الذي كانت قد اخترقته للمرة الأولى مطلع هذا الأسبوع.

وقال الدكتور سيف الدين عموص، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، إن قيمة البتكوين غير ثابتة في الوقت الحالي لأن المعرض منها محدود.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أنه لا أحد يستطيع التحكم في قيمة العملة الرقمية أو إحداث تضخم فيها من خلال إعادة إنتاجها، لأن الكمية محددة بشكل صارم.

وقال إنه على المدى القصير، حدثت مضاربات على البتكوين من أجل تحقيق الربح، لكن على المدى البعيد ما يتحكم في سعرها هو محدودية المعروض، إذ لا يمكن تلبية الطلب إلا من خلال رفع السعر.

وشرح أن البتكوين ليست عملة محمية من قبل بنك مركزي، بل هي عبارة عن عمليات رياضية وخوارزميات تقوم بالتحكم بالتعاملات وكمية العملة عبر شبكة ضخمة من الحواسيب تعد أكبر قوة حسابية في العالم.