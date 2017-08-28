بورصة الكويت تستعد للترقية للأسواق الناشئة

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، في مقابلة مع "العربية"، إن صفقة شراء شركة عمانتل لحصة 10% في شركة زين للاتصالات المتنقلة تأتي بالاتساق مع استراتيجية البورصة لتعزيز الاستثمار المؤسسي، وأن شركة البورصة تعمل على دعم أي استثمار مؤسسي خصوصا الأجنبي، وأن البورصة تعمل على تسهيل الإجراءات لإتمام مثل هذه الصفقات بالسوق الكويتية.

وكانت بيوت استثمار إقليمية توقعت ترقية البورصة الكويتية إلى مصافي الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات فوتسي في الشهر المقبل. وقال الخالد إن هذا الملف يخضع لمتابعة هيئة أسواق المال، وإن البورصة وشركة المقاصة الكويتية قامت بتنفيذ أغلب المطالب بخصوص متطلبات الترقية، وأن البورصة والمقاصة والهيئة تعمل بشكل ثلاثي كفريق واحد لبلوغ هذا الهدف، وهو أمر ظهر في رحلة تسويق البورصة الكويتية في نيويورك مؤخراً.