العبدالكريم: أرامكو تدعم المشاريع الصغيرة بالسعودية

قال نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في شركة "أرامكو" السعودية عبدالعزيز العبدالكريم، إن من أبرز الاتفاقيات المبرمة خلال منتدى "اكتفاء" اتفاقية لمشروع الملك سلمان للمدينة الصناعية، الذي قامت الحكومة بدعمه بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وأشار العبدالكريم في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز المستوى المحلي من مشتريات ومشاريع أرامكو، إلى اتفاقيات أخرى ستنفذها "أرامكو" مع شركة شلمبرجر Schlumberger بقيمة مليار دولار، واتفاقية بقيمة 400 مليون ريال مع شركة "جسكو".

وقال إن السنة الحالية من "اكتفاء" ركزت على تحقيق هدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية، بجانب مشاركة مؤسسات نظيرة لها من خارج المملكة في المنتدى، مشيراً إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة بالمملكة، وإلى برامج تستهدف تحقيق رفع نسبة شراء قطع الغيار والمواد من السوق المحلي السعودي عبر عناصر عدة أساسية أهمها ربط برنامج "اكتفاء" بالشراء والتوريد، فأصبحت عملية الشراء للمواد المختلفة تخضع لثلاثة أنواع من التقييم الأول الفني والثاني التجاري والثالث معايير برنامج "اكتفاء".

وأوضح أن نسبة الشراء المحلي، وفق برنامج "اكتفاء" في مشاريع أرامكو، ارتفعت من نسبة 43% نهاية 2016 إلى نسبة 50% في عام 2017، وهي تمثل نسبة 45% من تحقيق برنامج اكتفاء الذي يهدف إلى تعظيم نسبة المحتوى المحلي من شراء القطع والبضائع أو توفير الوظائف الممتازة للشباب السعودي، بجانب عنصر جديد وهو دعم الشركات العاملة في السعودية من المصنفة كشركات صغيرة ومتوسطة، وعنصر آخر طبق للسنة الحالية هو دعم الأبحاث والتطوير في المؤسسات.

وكشف أن منتدى "اكتفاء" للدورة الحالية ركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث شهد مشاركة أكثر من 2500 مشارك، ونحو 1000 شركة نصفها من السعودية، بجانب توفير أكثر من 140 فرصة استثمارية بجميع قطاعات عمل أرامكو من الحفر والإنتاج والتصنيع والكيماويات وأنظمة المعادن، مؤكدا ان هذه المشاركات جاءت بعد دراسات كبيرة وورش عمل لتوفير الفرص، ولدينا 11 ورشة عمل متخصصة تعرض معلومات مهمة للشركات.