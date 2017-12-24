تخصيص مواقع لمشاريع بالجبيل وينبع

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية 30 اتفاقية لتخصيص مواقع لمشاريع استثمارية صناعية وتجارية في كل من الجبيل وينبع، ورأس الخير الصناعية. وتجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 18 مليار ريال.

وقال د. مصلح العتيبي، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في مقابلة خاصة مع "العربية" إن الهيئة تستعد لتوقيع عقود خلال الأيام المقبلة بقيمة 700 مليون ريال، مضيفا أن الهيئة ستوقع عقود غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وأرجع السبب في الإعلان عن العقود في الوقت الحالي، إلى صدور الموافقات اللازمة لها من الجهات المختصة في المملكة.