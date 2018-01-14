مشاريع يابانية ضخمة مقبلة بقطاع الإنشاءات السعودي

أعلن وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، عن تسليم 3 شركات يابانية رخص عمل في قطاع الطاقة والتشييد والاستثشارات بقيمة 4 مليارات ريال.

وسلمت الهيئة العامة للاستثمار خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني اليوم، الذي حمل شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030" ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، كما جرى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين.

وقدمت عشرات الشركات اليابانية استراتيجياتها للمشاركة في تنفيذ رؤية السعودية 2030، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الذي ناقش بجلساته العديد من المواضيع، أبرزها مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، والترفيه والمحتوى الرقمي.

وكشف وزراء الطاقة والصناعة والاستثمار في البلدين، خلال كلماتهم في المنتدى عن أبرز القطاعات التي سيدخل فيها الشريك الياباني بشكل كبير، مثل صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والأدوية والطاقة المتجددة.

وكانت المملكة قد منحت 6 تراخيص استثمارية العام الماضي، لمنشآت يابانية سعودية في القطاع الخدمي، وهو ما أسفر عن زيادة عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في المملكة إلى 96 منشأة، برأسمال 53 مليار ريال.