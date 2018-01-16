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النفط يغلق فوق 70 دولاراً

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شهدت أسعار النفط ارتفاعات لافتة مع إغلاق خام برنت فوق حاجز 70 دولارا للمرة الأولى منذ 3 أعوام، فيما يبدو أنه نجاح لاتفاق خفض الإنتاج الذي قادت السعودية الجهود للتوصل إليه، لتصل بذلك مكاسب برميل برنت إلى 15% منذ أوائل ديسمبر.

يأتي الارتفاع بالأسعار مع تحسن الطلب على النفط في ظل بوادر نجاح اتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك والأعضاء من خارج المنظمة.

ومما دعم الأسعار أيضا زيادة رهان صناديق التحوط ومديري الأموال على ارتفاع النفط، والذي تعكسه مراكزهم الاستثمارية، ليسجل هذا الرهان أعلى مستوياته منذ 10 سنوات.

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