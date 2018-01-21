السعودية تنقذ اقتصاد اليمن من الانهيار

قال أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، إن الوديعة السعودية أنقذت الاقتصاد اليمني من الانهيار وأعادت العملة اليمنية إلى التوازن.

وأضاف بن دغر أن "الخطوة الملكية هي عاصفة حزم مالية واقتصادية، ستنقذ اقتصاد اليمن، وهي خطوة كبيرة وسيبادل الأشقاء الوفاء بالوفاء".

وكان البنك المركزي اليمني، قال الأربعاء الماضي إنه تلقى "تأكيداً بقيام الحكومة السعودية بإيداع ملياري دولار في حساباته الخارجية"، وذلك عقب ساعات من توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لدعم استقرار العملة اليمنية، التي شهدت انهيارا غير مسبوق في الأيام الماضية.