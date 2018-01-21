الكويت تطور أنظمة للدفع الإلكتروني

أعلن بنك الكويت المركزي أن "فريق عمل مكوناً من المختصين في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية يعمل على تصميم وتجهيز البنية التحتية والأنظمة التقنية للقطاع المصرفي بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية ومن ضمنها ما يعرف بالعملة الرقمية والتي تختلف عن العملات الافتراضية مثل بيتكوين وغيرها من العملات".

وأوضح البنك في بيان صحافي اليوم الأحد، أن العملات الرقمية تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات، وذلك لتعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية وتحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة المكافأة، ورقم الإصدار ويتم استخدامها لسداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات ومن الممكن استبدالها أمام العملات الأخرى، في حين أن العملة الافتراضية تعتبر أصلا يستخدم كوسيلة للتبادل مقابل أي خدمات أو سلع مقدمة وتتصف العملات الافتراضية باللامركزية وصعوبة التحكم بعملياتها.