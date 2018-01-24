أرامكو تعتزم التوسع بالولايات المتحدة

قال الرئيسُ التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن رسومَ الامتياز التي تدفعها الشركة للدولة ستبقى عند 20% في الوقت الحاضر، لكنه أشارَ إلى أن بعضَ التعديلات قد تحدث عندما يتغير سعر النفط في الأسواق.

ولفتَ الناصر في تصريحاتٍ من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية إلى أن تفاصيلَ الضرائب التي تدفعُها الشركة لن تُعلَن قبل الكشفِ عن نشرة الاكتتاب في الوقت المناسب.

وأكد الناصر أن أرامكو جاهزة لإجراءِ الطرح الأولي في النصف الثاني من العام الحالي، بانتظارِ قرار الحكومة في شأن الأسواق التي سيتمُ فيها الطرح.

وقال الناصر إن شركة النفط العملاقة تتطلع إلى التوسع في الولايات المتحدة حيث تجعل التخفيضات الضريبية مناخ الأعمال أكثر جاذبية بشكل متزايد.

وتسيطر أرامكو بالفعل على مصفاة نفطية كبيرة في تكساس، وتستعد أيضا لإطلاق ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم وتدرس إدراج أسهمها في بورصة نيويورك بين بضع بورصات محتملة.