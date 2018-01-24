تعرف على ابتكارات عمالقة التكنولوجيا

كشف التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية عن الشركات الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم، لتحتل شركات التكنولوجيا المراكز العشر الأولى.

وعلى الرغم من أن نتائج الاستبيان غير مفاجئة إلا أن استنتاجاته ملفتة، حيث أن تصدُر عمالقة التكنولوجيا آبل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون وسامسونغ قائمة أكثر الشركات ابتكارا في العالم يعد أمراً ليس جديدا أو مستغربا.

ولكن الملفت في نتائج الاستبيان السنوي الذي تجريه "مجموعة بوسطن للاستشارات" هو المقارنة بين الشركات التي تنتمي إلى العالم الرقمي في مختلف القطاعات، مع الشركات التاريخية التي ظلت تهيمن على العقول والأرقام في عالم الأعمال والابتكارات لعقود طويلة.

وفي قطاع السيارات مثلا، تفوقت شركة تسلا في سباق الابتكار على الأسماء الأشهر عالميا مثل تويوتا و بي إم دبليو، لتحل في المركز السادس على قائمة الشركات الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم، متفوقة على تويوتا التي لم تخترق قائمة العشر الأوائل، و BMW التي احتلت مركزا في الثلاثينات.