من بائع لعيدان الكبريت إلى ثروة بـ 60 مليار دولار

ودَّع عالم المال والأعمال في العالم الأحد مؤسس شركة المفروشات الأشهر في العالم "إيكيا"، وهو الملياردير انغفار كامبراد، الذي وافته المنية عن 91 عاماً، فيما وصفته الشركة في بيان لها بأنه "واحد من أعظم رجال الأعمال في القرن العشرين".

ورغم أن العلامة التجارية "إيكيا" تعتبر واحدة من بين الأشهر في العالم، حيث يكاد لا يخلو منزل في العالم من منتج صنعته شركة "إيكيا" السويدية التي انفردت بالكثير من الحلول المنزلية؛ رغم ذلك كله فإن رجل الأعمال والملياردير كامبراد يُعتبر أحد الأثرياء الغامضين والغائبين عن الأضواء، كما أن أغلب الناس لا يعرفون الكثير عنه وعن ثروته الهائلة.