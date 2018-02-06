هلع المستثمرين يهز الأسواق المالية العالمية

وصف مهند الأعمى العضو المنتدب ومدير محافظ في بيم كابيتال، في مقابلة مع "العربية" ما جرى في أسواق الأسهم العالمية يوم الأثنين، بالهلع، مؤكدا أن هذه الهزة تعكس جني أرباح من جهة، وتراجع حاد للثقة من جهة أخرى بعد أداء جيد في العام الماضي والشهر الأول من العام الحالي.

