تداعيات خطيرة على اقتصاد قطر من المقاطعة

أصبحت #السعودية أهم "صانع للصفقات" في منطقة الشرق الأوسط، وتربعت على عرش أكبر وأهم المستثمرين في المنطقة بعد أن أزاحت #قطر التي تراجعت استثماراتها السيادية خلال الفترة الماضية.

ووصفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية، السعودية بأنها "أكبر صانع للصفقات في منطقة الشرق الأوسط" بفضل صندوق الاستثمارات السيادية الذي تطمح المملكة إلى أن يصبح الأكبر في العالم، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية.نت".

دخول قوي في سوق الاستثمارات العالمية

رصدت الوكالة الاستثمارات السعودية العملاقة خلال العام الماضي، والتي جعلتها تتربع على عرش قمة كبار المستثمرين في المنطقة، حيث أشارت إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة" ضخ نحو 54 مليار دولار في استثمارات جديدة العام الماضي، مقابل استثمارات قطرية في نفس الفترة بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار فقط، وهي استثمارات وصفتها "بلومبرغ" بأنها "قزمية" أمام ضخامة الاستثمارات السعودية العام الماضي.

ولفت تقرير "بلومبرغ" إلى أن المقاطعة العربية لقطر تلقي بظلالها على الاستثمارات وقيمة الأصول المملوكة لدولة قطر.