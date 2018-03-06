100 ألف قرض عقاري بالسعودية

يعتزم صندوق التنمية العقارية السعودي، تخصيص 100 ألف قرض سكني مدعوم لمستفيديه هذا العام، في أكبر دفعة على الإطلاق منذ تأسيسه قبل أربعين عاما، والتي يستهدف من خلالها الصندوق تقليص قائمة المنتظرين إلى النصف بنهاية العام الحالي.

وتضاف دفعات هذا العام إلى 85 ألف قرض أتم الصندوق تخصيصها بالفعل العام الماضي، ضمن برنامج سكني في مرحلته الأولى.

وتشكل هذه القروض قفزة كبيرة في أعداد المستفيدين مقارنة بمتوسط لم يكن يزيد على 12 ألف قرض كان الصندوق يوفرها سنويا قبل أن يتغير نظامه من الإقراض المباشر من أمواله الذاتية إلى التعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل، بحيث يغطي الصندوق ما قد يصل إلى 100% من أرباح القرض نيابة عن المستفيد، وفقا لمعايير تشمل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وغير ذلك.