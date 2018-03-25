الذكاء الاصطناعي على قائمة الشراكات السعودية الأميركية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين #السعودية والولايات المتحدة الأميركية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر توقيع حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمئات المليارات من الدولارات في عدة قطاعات من بينها قطاع التقنية.

وقد شملت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين #السعودي والأميركي في قطاع التقنية توقيع مذكرتي تفاهم بين الحكومة السعودية وشركة مايكروسوفت للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي للمملكة من خلال نقل المعرفة والاستحواذ على أنظمة ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي.

كما تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية من بينها أرامكو و #الشركة_السعودية_للكهرباء وشركة صافنات، وذلك مع عدد من #الشركات_الأميركية لبناء أنظمة #البيانات_المتقدمة وتحقيق الاستغلال الأمثل لتقنيات الجيل الرابع في مجالات عمل هذه الشركات لرفع كفاءة العمل وتطوير الأعمال.

وشملت الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو، واحدة مع Honeywell لاستغلال خدمات الشركة في الثورة الصناعية الرابعة لخلق 400 وظيفة بحلول 2020، واتفاقية مع جنرال إلكتريك لدعم التحويل الرقمي لعمليات أرامكو في الثورة الصناعية الرابعة، والتي توفر 4 مليارات دولار وستخلق 750 وظيفة بحلول 2020.

ووقعت معادن اتفاقية مع ALCOA لتوسيع قدرة استخراج المعادن في مدينة رأس الخير الصناعية، باستثمار 500 مليون دولار لخلق 500 وظيفة بحلول 2020. وأبرمت شركة معادن السعودية مع شركة Mosaic اتفاقية لعمل دراسة جدوى مشروع فوسفات3 بقيمة 4.5 مليار دولار، ويتوقع من المشروع خلق 1000 وظيفة بحلول 2020.

واتفقت شركتا SAFANAD و INDUSTRY CAPITALعلى إنشاء قاعدة بيانات ضخمة بقيمة متوقعة مليار دولار في سوق البيانات، بجانب اتفاقية أخرى بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة سيسكو لتقديم الاستشارات في الاستهلاك والبحث والتطوير بقيمة 100 مليون دولار.