هل ستنافس البحرين اللاعبين في عالم النفط؟

أعلنت مملكة #البحرين عن اكتشاف حقل نفط هو الأكبر في تاريخها والأول منذ العام 1932.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في المملكة، قولها إنه تم اكتشاف مورد كبير من #النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين الذي تنتج منه المملكة نحو 50 ألف برميل يومياً، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من #الغاز العميق.

وقالت إن من شأن تطوير الحقل الجديد رفد قدرات المملكة التنافسية، ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية، وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع دول المنطقة والأسواق المالية العالمية.

وتم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من الحقل الجديد، ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية، مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج، ليكون لهذا الحقل مساهمات قيمة ضمن الموارد الوطنية في مسيرة التنمية والتطوير.

يشار إلى أنه تم اكتشاف أول بئر نفط في البحرين في العام 1932، حيث تنتج البحرين 150 ألف برميل إضافية من حقل #أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.