الأسواق العالمية تتأثر بتصاعد الخلاف التجاري بين أميركا والصين

نشرت #واشنطن قائمة بمنتجات صينية تستورد منها #الولايات_المتحدة سنويا "ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا"، وتعتزم إدارة الرئيس دونالد #ترمب فرض رسوم جمركية عليها ردا على ما تقوم به #بكين من "نقل بالقوة للتكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية".

وقال الممثل الأميركي للتجارة في بيان، إن هذه اللائحة تشمل منتجات من قطاعات مختلفة، بما فيها "تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات"، علماً بأن الرئيس ترمب أعلن بنفسه في 22 مارس عزمه استهداف واردات صينية تصل قيمتها سنويا إلى 60 مليار دولار.

من جانبها، أعربت الصين، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة للقائمة التي نشرتها الولايات المتحدة وحددت فيها واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا تعتزم الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية عليها، محذرة من أن بكين مستعدة لفرض إجراءات انتقامية على الصادرات الأميركية.

وبالفعل قالت وزارة المالية الصينية اليوم إن الصين ستفرض رسوماً إضافية نسبتها 25% على 106 منتجات أميركية من بينها فول الصويا والسيارات والكيماويات، وبعض أنواع الطائرات والذرة، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى.

وبحسب بيان منفصل من وزارة التجارة، فإن حجم المنتجات المستهدفة بالرسوم الجمركية بلغ 50 مليار دولار في 2017.