الدار العقارية تطلق مخطط مشروع الغدير بـ10 مليارات درهم

أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق مخطط رئيس جديد بقيمة 10 مليارات درهم لتوسعة مشروع الغدير الذي يعدّ واحدة من الوجهات الجديدة لدى الدار، بفضل موقعه بمنطقة سيح السديرة بين أبوظبي ودبي.

ويشمل المخطط الرئيس لمشروع الغدير 14.408 ألف وحدة سكنية تتنوع بين فلل وتاون هاوس وميوزنة. أما مساحته الطابقية السكنية فتتجاوز الـ 1.3 مليون متر مربع، تُضاف إليها مساحات مكتبية وفنادق ومحال التجزئة فضلاً عن المرافق التعليمية والمجتمعية.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة #الدار_العقارية طلال الذيابي، في مقابلة مع العربية، على هامش معرض سيتي سكيب في أبوظبي، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع الغدير تصل إلى 1.2 مليار درهم، مؤكداً أن ترسية عقود المقاولات ستبدأ خلال شهرين.

وأشار الذيابي إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع إعمار دخلت حيز التنفيذ، نافياً أي نية للاندماج بين الشركتين.

وأوضح أن حصة "الدار العقارية" من الشراكة الاستراتيجية مع "إعمار" تبلغ 50% مؤكدا أنه ليس هناك تاريخ لانتهاء صلاحية الشراكة الاستراتيجية مع "إعمار".