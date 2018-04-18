صندوق النقد يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي في 2018 و2019

رفع #صندوق_النقد_الدولي توقعاته لنمو #الاقتصاد_السعودي للعام الجاري إلى 1.7% و 1.9% خلال العام المقبل مع ارتفاع الانتاج بعد انتهاء اتفاقية خفض إنتاج النفط بين المنتجين من داخل وخارج أوبك.



أما بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 2% من 3.4% توقعها في أكتوبر الماضي في حين من المتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بـ3% في 2019.

إلى ذلك، قال #صندوق_النقد الدولي إن النمو العالمي سيبقى مستقراً هذا العام والعام القادم مدعوماً بتجارة قوية وتحفيز مالي في الولايات المتحدة سيتلاشى في أوائل العقد القادم، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى الإضرار بثقة السوق والإنتاج.