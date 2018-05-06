الفساد يكلف لبنان 9% من ناتجه المحلي

قالت علياء مبيض مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في مقابلة مع "العربية" إن اللبنانيين يواجهون تحديات اقتصادية، تمثل الملف الأصعب أمام أي برلمان جديد أو حكومة جديدة في لبنان.

وأشارت إلى وجود عجز متفاقم في الميزانية اللبنانية، ودين وصل إلى حدود غير مستدامة ونسبة مرتفعة من استشراء للفساد تكلف حوالي 9% من الناتج الاجمالي المحلي.

واعتبرت مبيض أن من مظاهر الفساد، التي يتأثر بها الاقتصاد اللبناني، الاستيلاء على مقدرات الدولة عبر المحاصصة الطائفية.

وقالت إن ملف الكهرباء يبرز كواحد من الأمثلة، التي تزيد تعقيدات ضرورات إصلاح الميزانية، وإعادة هيكلة نظام الضرائب، بما يخدم أبعاد اقتصادية واجتماعية، لاستهداف توازن اجتماعي.

أمّا عجز الموازنة خلال العام الماضي فقد بلغ 7.3% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يبلغ 4.8 مليار دولار هذا العام بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء.