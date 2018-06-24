كيف استعدت "الاتصالات السعودية" لقيادة المرأة؟

قالت أماني الشعلان، مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية في الاتصالات السعودية STC، إن الشركة تضع على عاتقها ملف تمكين المرأة وتعطيه الأولوية والأهمية، سواء من حيث التأهيل والتدريب أو توفير الأدوات والوسائل، التي تمكنها من التقدم لتكون المرأة شريكة للرجل في هذا القطاع المتخصص.

وحول بدء التطبيق الفعلي لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، أوضحت الشعلان في مقابلة مع "العربية" أن الاستعدادات على قدم وساق في STC منذ الأيام الأولى لهذا القرار، لتوفير البيئة اللازمة للمرأة، وجميع الأدوات والإمكانات للقيام بدورها الأساسي في الشركة.